14,5 milioni per sviluppo territorio

Contributo di Regione Lombardia: i destinatari sono grandi aziende italiane, con unità produttiva in Lombardia e con ampie filiere di PMI a loro collegate.

La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro

Mattinzoli, ha approvato lo schema di protocollo con il Ministero dello Sviluppo Economico per il cofinanziamento dei progetti presentati al Mise con ricadute sul territorio lombardo. L'obiettivo dell'accordo è quello di sostenere forme di sinergia e collaborazione operativa con iniziative promosse dal Ministero. Il contributo di Regione Lombardia sarà pari a 14.684.198 di euro. COINVOLGONO PIU' REGIONI - Si tratta di iniziative che possono prevedere il coinvolgimento di più Regioni attraverso il sostegno a progetti di sviluppo competitivo nell'ambito di accordi finalizzati a favorire la competitività dei territori oppure lo sviluppo - anche diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali - di imprese singole o aggregate interessate da processi di riorganizzazione aziendale e produttiva. MATTINZOLI:INCENTIVARE INVESTIMENTI - "Un altro importante segnale da parte della Regione Lombardia, attenta e sensibile a incentivare gli investimenti per la crescita dei territori" commenta Alessandro Mattinzoli, assessore regionale allo Sviluppo Economico. "Il principio fondamentale -prosegue l'assessore - è attirare risorse per la ripresa della nostra comunità così duramente provata. La collaborazione istituzionale ora più che mai è basilare per tornare a essere protagonisti, ancora piu' competitivi". RISORSE - Il totale degli investimenti complessivi sarà pari a 797.520.800, di cui 251.177.313 euro attivati in Lombardia. Il contributo di Regione Lombardia e' di 14.684.198 di euro. DESTINATARI - I destinatari sono grandi aziende italiane, con unità produttiva in Lombardia e con ampie filiere di PMI a loro collegate.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro