600 mila euro contro le truffe

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha stanziato 600.000 euro per contrastare le truffe agli anziani.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha stanziato 600.000 euro per contrastare le truffe agli anziani. La delibera stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli enti locali. SOMME DISPONIBILI - Per il biennio 2020-2021 è previsto uno stanziamento complessivo di 600.000 euro (300.000 annui). DE CORATO: DENUNCIARE IMMEDIATAMENTE - "Regione Lombardia sottolinea l'assessore De Corato - da tempo destina somme ai Comuni per la realizzazione di progetti ed iniziative finalizzate ad aumentare la conoscenza di questi pericoli. Ed anche nel biennio 2020-2021, gli enti locali potranno contare su delle somme aggiuntive. Contro questo tipo di reati abbiamo, inoltre, realizzato degli spot televisivi finalizzati al contrasto, invitando a denunciare alle Forze dell'ordine ogni situazione sospetta". "Verrebbe da dire - conclude De Corato guardando alla stretta attualità - che ai tempi del Coronavirus i criminali si sono evoluti, si va dalla truffa del tampone, ai finti tecnici che cercano di entrare in casa con la scusa della sanificazione"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro