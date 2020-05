"Assembramenti fuori dai consolati"

"In riferimento ai continui assembramenti fuori dalle sedi di alcuni consolati a Milano, auspico che vengano effettuati controlli continui e non soluzioni tampone".

"In riferimento ai continui assembramenti fuori dalle sedi di alcuni consolati a Milano, auspico che vengano effettuati controlli continui e non soluzioni tampone, bisogna evitare gli assembramenti per non vanificare quanto di buono fatto fin qui in Lombardia". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. RIZZI: DA DECANO MASSIMA DISPONIBILITA' A RISOLVERE PROBLEMI - Il sottosegretario con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali, Alan Christian Rizzi, intanto comunica di "Aver già coinvolto il Decano della rappresentanza consolare di Milano e Lombardia, con cui esiste da tempo una concreta sinergia istituzione, lo stesso Decano ha gia' provveduto ad informare le autorità competenti".

