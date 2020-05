Incontro Fontana-Boccia

"Utile e positivo". Così il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentano l'incontro avvenuto a Palazzo Lombardia.

"Utile e positivo". Così il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentano l'incontro avvenuto a Palazzo Lombardia. "Ci siamo confrontati in termini di carattere generale, sulla situazione della Lombardia e dell'intero Paese - aggiungono Boccia e Fontana - e abbiamo condiviso quanto sia importante non abbassare la guardia. Gli sforzi compiuti dai lombardi e dagli italiani sono stati grandi e non possono essere vanificati". In merito agli eventuali spostamenti extraregionali, "In termini generali - spiegano il ministro e il governatore - si è ritenuto opportuno attendere quantomeno il flusso dei dati fino a giovedì per effettuare valutazioni più circostanziate".

