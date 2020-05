"Terapie intensive sotto i 200"

L'assessore regionale Giulio Gallera: "In queste ore si è raggiunto un traguardo davvero importante: siamo scesi sotto la simbolica cifra delle 200 terapie intensive".

I dati di queste ore segnano un leggero incremento della percentuale tra i tamponi effettuati e i casi risultati positivi, ma indicano anche il raggiungimento di un traguardo davvero importante: siamo scesi sotto la simbolica cifra delle 200 terapie intensive. Il numero dei ricoveri in questi reparti è, infatti, di 199 casi. Aumentano anche i guariti, numeri da valutare sempre nel medio periodo con la raccomandazione di continuare a rispettare le regole per non vanificare l'eccezionale comportamento mantenuto fin qui". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati sull'emergenza Coronavirus. "Segnalo anche - ha aggiunto Gallera - che tra i nuovi positivi registrati, contiamo 108 tamponi riguardanti operatori sanitari e ospiti delle RSA, un numero più alto rispetto alla stessa casistica degli ultimi giorni. La diffusione del contagio tra la popolazione rimane, quindi, stabile".

