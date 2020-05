"Riaperture, ma guardia alta"

"Alla fine di questa settimana sperimentale - ha spiegato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana - valuteremo con i nostri tecnici i risultati raggiunti insieme".

"La Lombardia ha aperto tutte le attività possibili con regole più severe rispetto ad altre Regioni, in un quadro di equilibrio fra necessità della vita economica e tutela della salute pubblica". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Manteniamo alta la guardia. Alla fine di questa settimana sperimentale - ha spiegato - valuteremo con i nostri tecnici i risultati raggiunti insieme. Anche in questa delicata fase di ripresa economica è indispensabile mantenere tutti quei comportamenti virtuosi che ci hanno consentito di far tornare nella media nazionale gli indici di diffusione del contagio, pur avendo dovuto affrontare uno tsunami". "I Lombardi - ha concluso il governatore - sono determinati a non rendere vani i sacrifici che fino ad oggi hanno dovuto affrontare. Sono consapevoli che questa sfida per ritornare alla 'nuova normalità' verrà vinta con l'attenzione e il buon senso".

