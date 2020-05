7,5 milioni di nuove mascherine

Un nuovo carico di 7,5 milioni di mascherine chirurgiche per tutte le Province lombarde. 500 mila pezzi sono destinati alle associazioni di volontariato, mentre i restanti 7 milioni ai Comuni.

Un nuovo carico di 7,5 milioni di mascherine chirurgiche per tutte le Province lombarde. Il ritiro del materiale è avvenuto dal magazzino di Rho gestito dall'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu). Le Province, così come in occasione delle forniture precedenti, provvederanno dal canto loro in questi giorni a consegnare i dispositivi ai Comuni. Sarà, quindi, compito delle Amministrazioni comunali provvedere alla definizione della distribuzione alla propria popolazione secondo le specifiche necessità e urgenze territoriali, organizzando la consegna gratuita delle mascherine ai propri cittadini che ne hanno bisogno e necessità. Di queste mascherine, 500 mila pezzi sono destinati alle associazioni di volontariato che fanno capo alla Protezione civile regionale, mentre i rimanenti 7 milioni verranno distribuite dalla Province stesse ai Comuni, e quindi ai cittadini.

