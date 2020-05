Fontana con i sindaci e Anci

In queste ore ci saranno incontri prima con il nostro Comitato Tecnico Scientifico, che ci darà valutazioni sanitarie circa le proposte che sono emerse, e poi con il Governo che chiarirà quali riaperture intenderà effettuare lunedì prossimo (18 maggio).

"I sindaci hanno espresso la loro preoccupazione per il fatto che, ad oggi, non ci siano ancora linee guida definitive né da parte del Governo né dell'Inail". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell'incontro che ha avuto con i sindaci dei capoluoghi di Provincia e il presidente dell'Anci Lombardia, Mauro Guerra. La riunione ha fatto seguito a quella di stamattina con i rappresentati del Tavolo del 'Patto per lo Sviluppo' dove siedono o le parti socio-economiche della Lombardia. "Abbiamo ascoltato valutazioni, istanze e preoccupazioni - ha detto il governatore - per prepararci al provvedimento che dovremo assumere in vista del 18 maggio. In queste ore ci saranno incontri prima con il nostro Comitato Tecnico Scientifico, che ci darà valutazioni sanitarie circa le proposte che sono emerse, e poi con il Governo che chiarirà quali riaperture intenderà effettuare lunedì prossimo e quali saranno le ulteriori azioni connesse alle linee guida che, in parte, ancora oggi, non sono state emanate".

