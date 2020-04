Del Gobbo: "Un vero piano Marshall"

"La proposta di legge stanzia questa mole di risorse da spalmare tra il 2020 e il 2022, ma già subito un pacchetto da 400 milioni di euro sarà a disposizione di Comuni e Province".

“Tre miliardi di euro, di cui 400 milioni pronti subito per opere di pubblica utilità: è la proposta di rilancio economico che ha votato ieri la giunta di Regione Lombardia. Un vero e proprio Piano Marshall per dare un aiuto concreto alla ripresa economica del nostro territorio”.

Lo afferma Luca Del Gobbo, consigliere regionale di Noi con l'Italia.

“La proposta di legge stanzia questa mole di risorse da spalmare tra il 2020 e il 2022, ma già subito un pacchetto da 400 milioni di euro sarà a disposizione di Comuni e Province per opere pubbliche cantierabili entro il 31 ottobre: strade, scuole, viadotti, impianti sportivi, manutenzioni, prevenzione del dissesto idrogeologico e quanto è necessario alla ripartenza”.

Del Gobbo precisa che sul territorio della Città metropolitana di Milano “sono destinati 60,5 milioni di euro, di cui 4 per il capoluogo. Come tutte le altre aree della regione, anche l'ovest milanese, dunque, beneficerà di liquidità immediata (in allegato le risorse per singolo comune). Come sempre – conclude l'esponente di Noi con l'Italia – Regione Lombardia parla con i fatti e attraverso la vicinanza concreta ai propri cittadini”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro