"Riaprire i cantieri"

"Via libera ai cantieri, a partire da quelli pubblici. E' l'obiettivo della Regione Lombardia, al termine degli 'Stati Generali del Patto per lo Sviluppo' con più di 100 persone collegate in videoconferenza tra esponenti di attività produttive, sindacati e università. Al termine del confronto è emersa l'esigenza, in vista del ritorno alla cosiddetta 'nuova normalità', della quinta 'D', quella dei Diritti (diritto alla sicurezza, al lavoro, alla mobilita' e allo

studio) che si andrà ad affiancare a quelle di Digitalizzazione, Distanza, Diagnosi e Dispositivi". Lo comunica in una nota Regione Lombardia.

