"Non si scarichino i costi sui nostri Comuni"

"Sollecitati anche dai Sindaci del nord ovest di Milano, ripresentiamo questo emendamento in commissione Bilancio alla Camera convinti della sua importanza".

“Ancora una volta questa maggioranza irresponsabile scarica i costi dell’emergenza sui Comuni del nord ovest di Milano. Se da una parte è ragionevole compensare le decurtazioni di corrispettivo sui servizi di trasporto pubblico locale, regionale e sui servizi scolastici escludendo eventuali sanzioni o penali in ragione delle minori corse e percorrenze effettuate, dall'altra parte è inaccettabile che non sia previsto alcun "ristoro" economico a favore dei Comuni che si troveranno quindi a dover pagare da soli questa ingente spesa non prevista. Così ha deciso il PD con un emendamento al decreto "Cura Italia" approvato in Senato mentre la maggioranza ha bocciato l'emendamento della Lega che prevedeva di aiutare il TPL attraverso l’istituzione di un fondo statale di 600 milioni a copertura dei costi senza gravare sulle casse dei Comuni che altrimenti dovrebbero tagliare alcuni servizi.

Sollecitati anche dai Sindaci del nord ovest di Milano, ripresentiamo questo emendamento in commissione Bilancio alla Camera convinti della sua importanza e fondatezza e ci aspettiamo l'approvazione bi-partisan, unico modo per rimediare a un errore che ricadrebbe direttamente sui cittadini.”

Lo affermano in una nota congiunta i deputati della Lega in Commissione Trasporti alla Camera, tra cui il deputato del territorio Fabrizio Cecchetti Vice Presidente Vicario del gruppo Lega alla Camera dei Deputati.

