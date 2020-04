I 93 anni di Papa Benedetto XVI

Il Papa emerito segue con preoccupazione l’evolversi della pandemia e prega quotidianamente per i malati e quanti soffrono a causa del virus.

Telefonate e messaggi d’auguri da tutto il mondo ma una festa senza visite a causa della pandemia di Coronavirus, per il compleanno ‘in quarantena’ del Papa emerito. Benedetto XVI compie oggi 93 anni e rimane al monastero Mater Ecclesiale in Vaticano, con le suore che lo accudiscono e il segretario Geor Gänswein, in isolamento per le sue delicate condizioni di salute. Anche Papa Francesco, che per le diverse occasioni si è sempre premurato di far visita al Papa emerito, vista l’emergenza e i rischi di un possibile contagio, dovrebbe limitarsi ad una telefonata.

Il Papa emerito segue con preoccupazione l’evolversi della pandemia e prega quotidianamente per i malati e quanti soffrono a causa del virus. “È stato anche particolarmente colpito - confida il suo segretario - dai tanti sacerdoti, medici e infermieri morti, in particolare nel Nord Italia, nello svolgimento del proprio servizio per i malati di Coronavirus”.

