Inveruno: 44 i casi di Covid-19

"Quest’oggi purtroppo le notizie che ho da darvi cambiano di tenore rispetto agli ultimi giorni. I casi di positività all’interno della nostra Comunità salgono a 44".

Una conta lenta ma purtroppo non ancora completa. Perchè, anche se fortunatamente a ritmi più basso, proseguono i casi ufficiali di cittadini positivi al Coronavirus nella comunità inverunese. "Quest’oggi purtroppo le notizie che ho da darvi cambiano di tenore rispetto agli ultimi giorni - spiega il Sindaco Sara Bettinelli - I casi di positività all’interno della nostra Comunità salgono a 44, di cui 4 concittadini domiciliati in altri Comuni.

9 concittadini sono curati presso le strutture ospedaliere del territorio e non solo, mentre ben 35 ad oggi sono fortunatamente al domicilio.

Oggi quattro nostri concittadini hanno ricevuto l’esito del tampone di verifica sull’eventuale sopraggiunta negatività e per tutti l’esito è stato invece di positività, ossia non sono ancora guariti.

Proseguiranno la quarantena in attesa dei nuovi tamponi di verifica.

Questi dati ci fanno comprendere che dobbiamo persistere con caparbietà in questa lotta...tutti insieme!!!"

