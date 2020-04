Un'estate... al mare

La verità è che l'Italia ha voglia di correre, ma il rischio è di tornare al "Milano non si ferma, la Lombardia non si ferma"... che tanti danni hanno provocato.

Per un popolo intellettualmente colto e capace di sintesi e riflessione come quello italico ci sono due argomenti che sovrastano su tutto: il calcio e le vacanze. Se sul primo siamo ancora al 'balletto' dei 'sì,'no', 'forse non ha senso', 'chi ci pagherà le perdite?' se fare ricominciare o meno il campinato; per il secondo abbiamo genialità in abbondanza che nelle ultime ore non perdono occasione per dire la loro.

Perchè in fondo, sono bastati pochi giorni con solo 500 morti al giorno, per far tirare un sospiro di sollievo a tutti e non veder lora di tornare alla socialità persa e a volor riprendere la vita di tutti i giorni. La confusione politica non aiuta, gli egocentrismi di Ministri, Governatori, Sindaci ancora peggio... e in questa logica in cui ognuno dice la sua, ecco valangate di post di fake news o notizie con attendibilità prossima allo zero.

Perchè la commissione guidata da Vittorio Colao per definire la 'fase 2', come gestione, tempi e attività si è insidiata solo da pochi giorni, ma tutti la sparano più grossa del dovuto. Per cui, spoiler: non credete a niente. Sarà la scienza, quindi la 'task force' di esperti e poi il Governo da definire cosa accadrà. Anche se molto dipenderà da noi.

Ma torniamo al problema principale: si potrà o no andare al mare quest'estate?

Sul web spuntano idee di ogni tipo... Tra le ipotesi c’è una riapertura differenziata, la sabbia che dovrà essere disinfettata periodicamente, le distanze tra gli ombrelloni che dovranno aumentare, con le aree gioco che dovrebbero rimanere inattive. Alcuni studiano e stanno organizzando strutture in plexigas per dividere gli spazi in spiaggia, altri già studiano ristoranti e bar con la metà delle aree. Insomma, un bel fiorire di ipotesi, alcune suggestive, alcune anche ragionevoli, altre un po' tirate per i capelli. In fondo deve essere fantastico stare in spiaggia tra quattro pareti di plastica con 42 gradi all'ombra...

La verità è che l'Italia ha voglia di correre, ma il rischio è di tornare al "Milano non si ferma, la Lombardia non si ferma"... che tanti danni hanno provocato. Siamo ancora in emergenza e, senza prudenza oggi, e attenzione alle norme degli scienziati, domani, qualunque attività ce la possiamo scordare.

