Cassa: già 100 mila

Emergenza Coronavirus, cassa integrazione: già 100 mila lavoratori saranno garantiti da Regione Lombardia. I fondi verranno erogati nei prossimi giorni.

“20 mila aziende lombarde, per un totale di 57 mila lavoratori, hanno fatto richiesta per la cassa integrazione in deroga. Questi i numeri registrati prima di Pasqua da Regione Lombardia, e attualmente sono in lavorazione le domande di almeno altri 50 mila dipendenti”. Lo si apprende da una Nota della Regione Lombardia. “Tutti - prosegue la nota - potranno beneficiare dell’anticipo della cassa integrazione garantito da Regione Lombardia: i fondi saranno erogati nei prossimi giorni, su richiesta degli interessati alla propria banca”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro