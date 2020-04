Inveruno: altri due casi di Covid-19

"Oggi nella nostra Comunità 2 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid 19. Complessivamente i casi risultano essere 39".

Due parole: prudenza e pazienza. Sono questi gli imperativi per la comunità di Inveruno che Sindaco, assessori, opposizioni e tutte le istituzioni continuano a ripetere. Perchè il pericolo non è ancora scampato, tanto che anche oggi, purtroppo, si registrano nuovi casi di contagio.

"Oggi nella nostra Comunità 2 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid 19.

Complessivamente i casi risultano essere 39 (a cui si contano diversi decessi, ndr) - ha commentato il Sindaco Sara Bettinelli - Un nostro concittadino oggi è stato dimesso e proseguirà la propria degenza al domicilio. La situazione è in continua evoluzione. Non molliamo!".

Volontariato e associazioni sostengono il Comune. Il paese è unito, colpito ma unito. Serve ancora un po' di pazienza... ed essere vicini alle famiglie colpite.

