Monitoraggio e verifiche su tutto il territorio. Accanto ai servizi lungo le strade e nei luoghi pubblici, a Vanzaghello sono stati effettuati anche sorvoli con l'ausilio di un drone.

Emergenza Coronavirus: controlli anche dall'alto. Non solo, insomma, la tradizionale attività di monitoraggio e verifica delle normative e dei divieti lungo le strade e nei luoghi pubblici, ma a Vanzaghello anche una serie di servizi mirati e specifici con l'ausilio di un drone. Si lavora a 360 gradi, perché mai come oggi, in un periodo tanto delicato e critico, è fondamentale e necessario avere un quadro che sia sempre più preciso e dettagliato di quelle che sono le varie situazioni in essere. E così ecco che, appunto, nei giorni scorsi, la Polizia locale ha svolto alcuni sorvoli sul territorio, verificando diverse aree del paese, proprio in ottica di una maggiore sicurezza della cittadinanza. "Un ulteriore tassello che abbiamo voluto mettere in campo per la salvaguardia e la tutela della popolazione tutta - commenta il sindaco Arconte Gatti - Questa è stata una prima fase, proseguiremo nei prossimi giorni con altre simili attività, al fine di rendere sempre più concreta la nostra presenza".

