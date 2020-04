Coronavirus e Partita Iva: Flextax per superare al meglio l'emergenza. Come l’utilizzo di un servizio di contabilità online aiuta centinaia di partite.

L’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’Italia a causa del COVID-19 ad inizio marzo sembra si stia riducendo poco a poco, ma quando sarà dichiarato ufficialmente il "cessato pericolo”, per molte imprese sarà davvero difficile recuperare gli incassi ed il tempo perso. Se a queste problematiche si aggiungono le difficoltà richieste dalla gestione di una partita Iva, per chi è alle prime armi può essere davvero una questione di vita o di morte per la propria impresa. La risposta arriva da FlexTax, startup torinese fondata da Fabio Pennella a Dicembre 2018, nata per semplificare la gestione della contabilità delle partite iva di tutti i professionisti e ditte individuali. Grazie ad un team di commercialisti, consulenti ed informatici, FlexTax ha studiato e sviluppato le modalità per automatizzare il più possibile alcuni processi per la gestione della contabilità. Questo permette alla startup di ridurre le ore di lavoro ed i costi di gestione. “Quando ho pensato a FlexTax mi sono ispirato all’Inghilterra e agli Stati Uniti d’America, dove la figura del commercialista online è molto diffuso” sostiene Fabio Pennella, CEO di FlexTax “in situazioni come questa che stiamo vivendo, siamo estremamente felici di poter essere d’aiuto ai liberi professionisti assistendoli a 360° nella gestione della loro Partita IVA” prosegue. Dall’inizio del lockdown FlexTax ha gestito più di 3.000 richieste di assistenza e gli articoli di guida al Fisco pubblicati in occasione dell’emergenza Coronavirus ( link ) sono stati letti da più di 100.000 persone. I giorni particolarmente concitati sono stati quelli antecedenti all’apertura della possibilità di presentare la domanda per il bonus di 600 euro. Un dato molto positivo è quello che è stato registrato in riferimento alle numerose richieste di apertura di Partite IVA, in particolar modo nella regione Lombardia, che, ancora una volta, si è dimostrata ricca di persone coraggiose e di visione positiva del futuro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro