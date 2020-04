Truffe: spot TV

Da domenica 5 aprile sino a ottobre, sulle maggiori tv lombarde andranno in onda degli spot finalizzati a prevenire i furti in casa ai danni degli anziani.

Da domenica 5 aprile sino a ottobre, sulle maggiori tv lombarde andranno in onda degli spot finalizzati a prevenire i furti in casa ai danni degli anziani. "L'iniziativa - fa sapere l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato rientra in un piano più ampio che include anche i 600.000 euro messi a disposizione da Regione Lombardia, destinati ai Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane, per cofinanziare iniziative utili a prevenire e contrastare le truffe agli anziani". "In questo periodo particolare - le truffe agli anziani di stanno moltiplicando. Sono numerosi gli episodi di cronaca che leggiamo cosi' come sono numerose le segnalazioni al mio assessorato. Con la scusa del tampone, in emergenza Coronavirus, i delinquenti tentano di entrare in casa di anziani. Le iniziative messe in campo servono proprio a contrastare questi episodi. Ed invitano a denunciare immediatamente qualsiasi situazione sospetta".

