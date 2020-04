Logos... online

Questa settimana Logos non uscirà in forma cartacea ma proseguirà con il proprio lavoro di informazione e comunicazione online, arrivando a tutti voi lettori.

Cari lettori... è un tempo strano quello che stiamo vivendo. Ognuno a suo modo e per tutti uguale: dalle paure per la propria salute e quella dei propri cari, agli affetti lontani, dal lavoro bloccato e con incertezze economiche sul futuro. Un tempo sospeso, un tempo in cui si riscoprono le attività familiari, in cui ognuno può sperimentare a suo modo tempi e spazi di vita diversi.

Noi, come Logos, siamo stati tra i primi a dare importanza alle notizie che giungevano dalla Cina e, dal 21 febbraio, anche qui in Italia, senza mai dare allarmismo ma piuttosto informazione. Lo scorso 21 marzo siamo usciti anche con un'edizione speciale, molto particolare, per raccontare come il nostro territorio sta vivendo e sopravvivendo a questa emergenza sanitaria. Ora però, soprattutto dopo il nuovo decreto legge del 22 marzo, sospendiamo anche noi la stampa e distribuzione del Logos cartaceo, sia perchè non più possibile a termini di legge come distribuzione porta a porta, sia per evitare che chi lavori per noi possa mettere a rischio la proprio salute.

Quindi, questa settimana, Logos non uscirà in forma cartacea ma proseguirà con il proprio lavoro di informazione e comunicazione online, arrivando a tutti voi lettori, finchè non ci sarà possibile tornare a raggiungervi direttamente nelle vostre case.

Come, purtroppo, un po' tutte le realtà editoriali, anche noi, pur garantendovi la continuità giornalistica gratuita che ci contraddistingue, abbiamo aperto, dopo la richiesta di alcuni lettori, la possibilità di fare piccole donazioni per permetterci di offrirvi un servizio qualitativo costante nonostante la riduzione degli investimenti pubblicitari. Non è assolutamente un qualcosa di dovuto, ma piuttosto libero e discrezionale.

Sostieni Logos

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro