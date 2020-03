L'attività del Consorzio Navigli

L’emergenza sanitaria non ferma l’attività del Consorzio dei Comuni dei Navigli. Continuità del sistema di raccolta integrata dei rifiuti e interazione con gli uffici via telefono.

L’emergenza sanitaria non ferma l’attività del Consorzio dei Comuni dei Navigli. Oltre a garantire la continuità del sistema di raccolta integrata dei rifiuti, assicura anche una interazione efficace e puntuale con gli uffici per mezzo telefonico, in un contesto generale condizionato dalle restrizioni introdotte da Governo e Regione Lombardia per contenere la diffusione del COVID-19. In particolare, gli Utenti, per richieste importanti, possono continuare a contattare gli uffici delle aree tecnica, gestione della tariffa e recupero crediti, con le consuete modalità indicate nel sito web www.consorzionavigli.it e negli Avvisi di pagamento/Fatture TARI. Carlo Ferrè e Christian Migliorati, rispettivamente presidente e direttore del Consorzio, colgono l’occasione, per ringraziare le Imprese appaltatrici dei servizi ambientali, i loro operatori e tutto il personale interno per l’impegno profuso in un momento molto critico, per permettere, nel rispetto della normativa, la continuità di servizi essenziali in quanto di interesse pubblico. Ringraziamento questo che estendono anche ai Comuni consorziatieai loro cittadini per l’ulteriore collaborazione garantita in questo frangente. I Comuni del Consorzio sono: Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cisliano, Corbetta, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Ozzero, Vanzaghello e Vittuone.