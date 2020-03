Inveruno: già 12 casi di Covid-19

"Purtroppo oggi i casi di contagio al Covid nella nostra Comunità sono aumentati e complessivamente sono 12. Siamo in contatto con i diretti interessati".

Sempre più drammatica e preoccupante la situazione nel Comune di Inveruno. Come purtroppo si temeva, stanno aumentano i casi delle persone infette da Coronavirus. Nelle parole del Sindaco Sara Bettinelli il dolore e l'attenzione verso la comunità in questo momento così difficile: "Purtroppo oggi i casi di contagio al Covid nella nostra Comunità sono aumentati e complessivamente sono 12. Siamo in contatto con i diretti interessati e, là dove non è possibile, con le famiglie. La struttura operativa sta funzionando a pieno regime per cercare di rispondere alle esigenze di tutti coloro che ne hanno bisogno.

Vi ricordo le regole base da tenere anche all’interno delle nostre abitazioni: distanze di almeno un metro; igiene costante delle mani; non portare le mani alla bocca, al naso, agli occhi; la spesa, il meno frequente che sia possibile e solo un membro della famiglia; usufruite dei servizi messi a disposizione del Comune e che potete trovare sul sito comunale; in famiglia fate passaparola delle regole in vigore di modo da rendere tutti consapevoli della situazione;

E.... evitate di uscire di casa!

Anche quello che può risultarvi un piccolo gesto è fondamentale!!!

Tantissimi state seguendo le indicazioni alla lettera e so che non è facile: grazie!!!

L’obiettivo è che però TUTTI le osservino.

Se ancora vi fosse qualche dubbio sul perché, la risposta è: per la nostra salute e per quella dei nostri cari!"