A Linate struttura per la quarantena

Si tratta, oltre a Linate, dell'ospedale di Baggio che dispone di 50 posti, molti dei quali ancora liberi, e di altri 49 posti nella struttura militare di San Damiano.

E' ufficialmente operativa da stamane presso la palazzina militare al Comando Aeroporto di Linate (Milano) la struttura dedicata alla quarantena per chi è venuto in contatto stretto con pazienti positivi al Covid-19. Nello specifico la struttura - che ha 54 stanze disponibili per altrettanti posti letto - ha accolto sette persone asintomatiche per i 15 giorni di isolamento previsti. Lo comunica in una nota. l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni.

IN CORSO VALUTAZIONE DI ALTRE STRUTTURE ESTERNE A OSPEDALI - "La decisione di rendere disponibile la struttura militare di Linate - ha spiegato l'assessore Foroni - fa seguito ai contatti intercorsi in queste ultime settimane con il Ministero della Difesa, al quale vanno i miei personali ringraziamenti per la disponibilità dimostrata in questo caso, così come per l'invio di medici e infermieri militari nelle zone più calde della Lombardia nei giorni scorsi. Per quello che riguarda strutture esterne a quelle ospedaliere, che potrebbero essere realizzate per ospitare pazienti affetti da Coronavirus, sta proseguendo la valutazione di quelle presenti sul territorio da impiegare per le persone che non possono trascorrere il periodo di quarantena a casa. Si tratta, oltre a Linate, dell'ospedale di Baggio che dispone di 50 posti, molti dei quali ancora liberi, e di altri 49 posti nella struttura militare di San Damiano, in provincia di Piacenza. Stiamo valutando offerte da strutture pubbliche e alberghiere e puntiamo a una mappatura delle disponibilità prima di arrivare a considerare la requisizione prefettizia".