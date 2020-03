COVID-19: un decesso a Magnago

Il comunicato ufficiale sul sito del Comune: un cittadino ha superato senza difficoltà la quarantena, altri due sono ricoverati in quanto positivi, ma c'è, purtroppo, anche un decesso.

Riceviamo da ATS un aggiornamento circa la situazione dei cittadini risultati positivi ai controlli effettuati. Ad oggi i dati ufficiali di ATS ci riferiscono di un cittadino che ha superato senza difficoltà la quarantena preventiva ed è sano. Risultano invece ricoverati in quanto positivi due concittadini e posti in quarantena preventiva i loro familiari. Ogni notizia ufficiale vi sarà tempestivamente comunicata. Dobbiamo però purtroppo informare che un nostro concittadino ricoverato da giorni in ospedale e positivo al COVID-19, purtroppo ci ha lasciato. Alla famiglia tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza. Rinnovo l’invito a tutti di 'Restare a casa ed uscire solo per comprovate necessità' e a non diffondere notizie non ufficiali: è il momento della solidarietà, della serietà e del rispetto di chi è malato, delle loro famiglie, di chi vive in solitudine il lutto e di chi sta lavorando senza risparmiarsi per aiutare tutti noi. La nostra Comunità dimostri la propria vicinanza a chi è duramente colpito dal virus, nel rispettare le disposizioni vigenti. Restate a casa... solo così andrà tutto bene. Il sindaco Carla Picco.