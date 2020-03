Chiudere tutto, per ripartire presto

Il Presidente di Regione Lombardia Fontana incontra i sindaci dei capoluoghi lombardi: tutti favorevoli alla necessità di chiudere tutto per ripartire il prima possibile.

"È il tempo della fermezza - commenta il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana - Ho incontrato (nella mattina di martedì 10 marzo, in videoconferenza, ndr) i sindaci dei capoluoghi lombardi e il presidente di Anci Lombardia, chiedono tutti la stessa cosa: chiudere tutto adesso (tranne i servizi essenziali) per ripartire il prima possibile.

Le mezze misure, l'abbiamo visto in queste settimane, non servono a contenere questa emergenza".

Pur consapevoli che l'impatto economico di tale decisione sia nel breve periodo molto forte, sembra prospettarsi come l'unica soluzione, immediata, per limitare lo spostamento di persone all'interno del territorio.

Si auspica quindi in una immediata chiusura delle attività (fatti salvi i servizi essenziali) e di una conseguente tutela governativa che consenta a tutti, ed in particolare alle piccole realtà commerciali del territorio, di poter superare indenne questa terribile situazione.

Se non facciamo un sacrificio oggi, non avremo nulla da salvare domani.