COVID-19: Abbiategrasso e Legnano

Secondo gli esperti era inevitabile, soprattutto in questa fase ascendente di infezioni, anche per questo il nostro territorio è coinvolto nella fase restrittiva di chiusura di scuole e spazi aggregativi. Dopo il caso ufficializzato ieri di una dottoressa che lavora all'Ospedale Fornaroli di Magenta, sono emersi i casi in una casa di riposo a Legnano e tre casi ad Abbiategrasso.

Ma è tutto il territorio che, progressivamente, va a registrare un numero di casi.

Ne è un esempio ancor più lampante Bergamo. "La provincia di Milano registra comunque un numero sensibile di casi rispetto a pochi giorni fa, non si può e non si deve consentire che si raggiungano i valori della provincia bergamasca anche a Milano".

“Siamo stati informati dalle autorità sanitarie che 3 cittadini residenti in Abbiategrasso sono risultati affetti da Coronoravirus“. Lo ha detto il sindaco Cesare Nai con un breve video messaggio su Facebook. Il primo cittadino, che ha atteso la comunicazione ufficiale delle autorità sanitarie prima di diffondere la notizia, ha aggiunto: “2 dei 3 cittadini sono attualmente ricoverati all’ospedale di Legnano nel reparto malattie infettive e non sono assolutamente gravi. A loro auguriamo una pronta guarigione”. Il sindaco è apparso meno rassicurante sul terzo caso, rispetto al quale si è limitato a dire quanto segue: “Sulla terza persona infetta attendiamo informazioni. Nel frattempo chiedo a tutti di osservare i protocolli indicati dal decreto ministeriale: adottare una prudenza individuale e attenersi a quanto indicato”.

I casi per provincia:

BG 372

BS 86

CO 4

CR 287

LC 4

LO 482

MB 9

MI 93 di cui 37 a Milano città

MN 15

PV 122

SO 3

VA 7