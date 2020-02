COVID-19: aumentano i casi a Milano e provincia

Sono 29 i casi tra Milano citta' e provincia, in particolare a Milano città i casi ammontano ad 11.

Era inevitabile, sia perchè l'area del contagio (il lodigiano) è stata particolarmente colpita, probabilmente già da inizio gennaio, sia perchè i territori sono molto interconnessi. Ma anche a Milano e provincia aumentano i casi di pazienti positivi al coronavirus COVID-19. Dagli ultimi dati certi si registrano, infatti, 29 casi tra Milano citta' e provincia, in particolare a Milano città i casi ammontano ad 11.

Molti i cittadini, anche delle nostre aree, che per precauzione hanno segnalato i loro contatti con contagiati o aree focolaio, richiedendo ai numeri regionali il tampone o mettendosi in autoquarantena.

Non serve preoccuparsi, solo accortezza, chi potenzialmente ha avuto contatti con persone infette è opportuno che rispetti le direttive di sicurezza: quarantena, limitare i contatti, chiamare il numeri di soccorso (NON ANDARE AI PRONTO SOCCORSO). Molto spesso i pazienti possono essere asintomatici ma diffondere ugualmente il virus.

Con prudenza e responsabilità si può ridurre la diffusione del coronavirus. Anche per questo la Regione ha chiesto altri 7 giorni di riduzione di attività pubbliche, nella speranza che tutto possa rientrare in una situazione più gestibile.