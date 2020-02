CEV Cup in Estonia

Sarà l’Estonia il terreno sul quale Allianz Powervolley Milano e Saaremaa VC si giocheranno l’accesso alle semifinali di CEV Challenge Cup.

Sarà l’Estonia il terreno sul quale Allianz Powervolley Milano e Saaremaa VC si giocheranno l’accesso alle semifinali di CEV Challenge Cup. Dopo il rinvio del match di andata valido per l’andata dei quarti di finale, inizialmente in programma il 26 febbraio al Centro FIPAV Pavesi di Milano, resosi necessario in seguito all’evolversi della diffusione del Coronavirus (COVID-19) e all’ordinanza emanata dalla Regione Lombardia sulla “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”, le due società, di comune accordo e sotto la supervisione ed approvazione della CEV (Confederation Europeenne de Volleyball), hanno deciso di giocare le due gare dei quarti di finale di CEV Challenge Cup in Estonia. Sarà così la Sporthall di Kuressaare il teatro della sfida tra l’Allianz Powervolley e Saaremaa VC: l’andata ed il ritorno si giocheranno in due giorni consecutivi (la prima gara il 4 marzo alle 18.00, ora italiana; la seconda il 5 marzo alle ore 17.00, ora italiana). La vincente del doppio confronto sfiderà in semifinale o lo Sporting Club Lisboa o il Penzügyör Budaspet (all’andata vittoria in trasferta per Lisbona per 3-2).