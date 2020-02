Milano Marathon: la medaglia

Il premio per i finisher celebra la 20^ edizione dell’evento nel capoluogo lombardo con un omaggio al suo monumento simbolo, il Duomo di Milano. Si corre il prossimo 5 aprile.

La XX edizione della Generali Milano Marathon non potrà che essere celebrata da una medaglia eccezionale. L’evento sportivo internazionale che prenderà il via il prossimo 5 aprile nel cuore del capoluogo lombardo, organizzato da RCS Sports & Events, omaggerà, infatti, tutti i suoi finisher con una medaglia unica che riprodurrà l’immagine del Duomo, monumento-simbolo della città di Milano. La storica costruzione ben si sposa con l’immagine di un evento in continuo mutamento ma da sempre fedele alla tradizione, con il premio che raffigura il numero dell’edizione, un dettaglio importante che quest’anno si carica ancor più di significato. Il font del layout è moderno e dinamico, con un effetto policromatico accentuato dalla smaltatura rossa. La finitura è dorata per sottolinearne l’importante traguardo, mentre la lavorazione traforata ne impreziosisce il valore artistico. La scelta stilistica rappresenta la volontà di celebrare il ventesimo anniversario della gara agonistica, grazie all’aggiunta di dettagli preziosi come, appunto, la finitura dorata, la smaltatura e grazie alla particolare forma con intaglio. Il Duomo di Milano, è, inoltre, inserito nella riproduzione stilizzata caratteristica del logo della manifestazione. Si tratta di un progetto alternativo rispetto alle idee seguite durante le ultime edizioni della manifestazione, basate sullo studio di medaglie raffiguranti i più noti simboli architettonici e artistici di Milano. Nel 2017, ad esempio, sono state riprodotte la Torre Diamante e la Galleria Vittorio Emanuele II, nel 2018 l’Arco della Pace, uno dei maggiori monumenti neoclassici della città, dedicato alla pace tra le nazioni europee raggiunta nel 1815 con il Congresso di Vienna. La scorsa edizione, invece, ha visto la scelta della moderna Torre Generali, progettata dallo studio Zaha Hadid Architects, cuore del progetto CityLife e oggi sede degli uffici del Gruppo Generali, Title Sponsor della Milano Marathon. Non mancheranno, naturalmente, anche le medaglie collegate agli altri eventi della maratona come la Rigamonti Relay Marathon e la Bridgestone School Marathon, che saranno svelate dagli Organizzatori nelle prossime settimane.