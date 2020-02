"Ci trovate su Tik Tok..."

In principio furono Facebook, Twitter, Instagram, social network ormai conosciuti e utilizzati su vasta scala, non solo dai giovanissimi. E, adesso, ecco Tik Tok.

In principio furono Facebook, Twitter, Instagram, social network ormai conosciuti e utilizzati su vasta scala, non solo dai giovanissimi. Ma, si sa, il mondo dei social non dorme mai. E avrete allora senz’altro sentito recentemente dire: “Da oggi ci trovate anche su Tik Tok”. Sì ma... cos’è Tik Tok?

Quando il video regna sovrano

Si tratta di un social nato in Cina nel 2016 con il nome di musical.ly. La piattaforma viene utilizzata per condividere brevi video di massimo 60 secondi e originariamente veniva utilizzata per una sorta di karaoke virtuale, per pubblicare le proprie reinterpretazioni personali dei successi musicali del momento. Tik Tok è essenzialmente un’applicazione, che può essere installata sullo smartphone e che permette l’accesso diretto a tutti i contenuti pubblicati. A differenza di altri social, infatti, non occorre registrare un account personale per poter consultare i contenuti condivisi dagli altri utenti.

Roba da giovani... e non solo

Neanche a dirlo, Tik Tok è il social più amato dai giovanissimi, preadolescenti e adolescenti che sulla piattaforma cercano i loro beniamini, ne trovano di nuovi (altro che YouTuber) e partecipano alle challenge organizzate dalla piattaforma stessa - sfide settimanali a cui rispondere con la creazione di contenuti. Non solo stupidaggini, ma anche tematiche impegnate: come nel caso di #TheClimate, la sfida a condividere buone pratiche quotidiane per la salvaguardia del pianeta, che ha riscosso 400 milioni di visualizzazioni. In Italia, nel periodo settembre-novembre 2019, Tik Tok è passato da 2,1 milioni a 6,4 milioni di utenti unici, con una crescita totale del 202% (dati ComScore). Ed è ora sdoganato anche nelle fasce di età 25-34 anni e over 35. Segno di un interesse sempre crescente per questo nuovo social.

Se la marca ci mette lo zampino

Per tutte le aziende, i marchi e i prodotti di consumo è già partita la corsa a Tik Tok. In tanti, infatti, si stanno già chiedendo e stanno mettendo in atto i primi esperimenti per catturare l’attenzione del consumatore anche su questa nuova piattaforma. L’investimento è pronto e dietro l’angolo.