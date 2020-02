Confronto Biondi-Pirazzini

La proposta è diventata realtà. Adesso il confronto pubblico tra il primo cittadino di Busto Garolfo Susanna Biondi e l'ex sindaco Angelo Pirazzini è ufficiale.

La proposta è diventata realtà. Adesso il confronto pubblico tra il primo cittadino di Busto Garolfo Susanna Biondi e l'ex sindaco Angelo Pirazzini sulla vicenda relativa alla discarica per rifiuti speciali progettata dalla società Solter su un'area del parco del Roccolo ha una data, un orario e una sede. L'appuntamento è stato fissato infatti per lunedì 9 marzo alle 21 nell'aula magna della scuola media Caccia di via Correggio 80. A moderare il dibattito tra Biondi e Pirazzini portatori di posizioni diametralmente opposte sulla vicenda sarà il giornalista Ersilio Mattioni. A porre le domande saranno i giornalisti ma sarà messa a disposizione del pubblico anche una scatola in cui potrà depositare un foglietto contenente una domanda che desidera porre ai due protagonisti. L'incontro è figlio di una proposta dell'attuale primo cittadino che non ha affatto gradito l'accusa di "bugie" rivoltale da Pirazzini sul suo profilo social. Bugie che, secondo Pirazzini, riguarderebbero due temi: la rinuncia alla sospensiva del procedimento delle cave e la dimenticanza nel "sostenere il ricorso contro le cave mandandolo in nulla".