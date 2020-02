In occasione della giornata nazionale del gatto, approda a Villa Cortese la mostra 'Gatto e topo, amici-nemici'. Dal 17 febbraio al 4 marzo, nella filiale della BCC.

In occasione della giornata nazionale del gatto, approda a Villa Cortese la mostra 'Gatto e topo, amici-nemici'. La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate apre la sua filiale di piazza Carroccio 1 per ospitare l’esposizione che omaggia l’80° compleanno di Tom&Jerry, due protagonisti indiscussi del mondo felino a cartoni animati e a fumetti. Dal 17 febbraio - giornata nazionale del gatto - al 4 marzo, saranno esposti in banca una serie di pannelli e albi originali che, partendo dalle spassose avventure dei personaggi creati da Hanna e Barbera, propone le serie animate e a fumetti che hanno trovato nell’eterna rincorsa del gatto al topo uno spunto per mille avventure divertenti: dagli anni Dieci di Crazy Cat, la gatta nera che si innamorava del topo Ignazio prendendo dolorose mattonate in testa, ai digitali Palla di Neve e Stuart Little, passando da classici come Gatto Silvestro e Speedy Gonzales, Topolino e Gambadilegno, senza dimenticare qualche “strappo alla regola” dove i due sono amici come accade negli Aristogatti, film di cui quest’anno ricorre peraltro il 50esimo anniversario. L’evento è organizzato in collaborazione con ANCoS, Associazione nazionale Comunità Sociali e Sportive, ente nazionale costituito all’interno del Sistema Confartigianato. L’ideazione della mostra è a cura di La Città dei Gatti, UrbanPet in collaborazione con Feliway®, Municipio 4 del Comune di Milano, Fondazione Franco Fossati, Youpet.it, Radio Bau, Medicinema e Crazy Cat Cafè. La manifestazione ha il patrocinio della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e rientra in un ventaglio più ampio di iniziative (il programma completo: www.lacittadeigatti.it). "Un grande appuntamento al quale abbiamo aderito fin dalla prima edizione - afferma Patrizia Lia, presidente ANCoS Comitato Provinciale di Milano - E quest’anno abbiamo condiviso con la filiale di Villa Cortese della Bcc la mostra 'Gatto e topo, amici-nemici' che racconta come gatti e topi famosi in cartoon e film siano da sempre in “lotta” ma, quando uno dei due manca all’appello, l’altro lo cerca e lo aspetta. Un appuntamento colorato e simpatico che pone al centro il rapporto fra uomo e gatti in tutte le sue sfaccettature". Non è la prima volta che la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate apre le porte delle proprie filiali per eventi culturali e mostre. Come ricorda il presidente della Bcc Roberto Scazzosi: "È già accaduto a Busto Garolfo per una preziosa collezione privata di Uova Pasquali russe, inoltre a Bodio Lomnago abbiamo ospitato gli Ex libris. Nella filiale di Villa Cortese, sempre in collaborazione con ANCoS, un paio di anni fa abbiamo ospitato la mostra 'Gli artigiani nei fumetti'. Una Bcc è uno spazio aperto, un luogo di relazione e confronto per alimentare la crescita del territorio". La mostra 'Gatto e topo, amici-nemici' è allestita dal 17 febbraio al 4 marzo ed è visitabile negli orari di apertura della filiale. L’ingresso è libero.