Panperduto: si cerca gestore

E’ stato pubblicato il bando per l’affidamento in concessione dell’ostello, del Museo delle Acque Italo-Svizzere e dell’annesso Giardino dei Giochi d’acqua di Panperduto.

E’ stato pubblicato il bando per l’affidamento in concessione dell’ostello, del Museo delle Acque Italo-Svizzere e dell’annesso Giardino dei Giochi d’acqua di Panperduto, nel Comune di Somma Lombardo, proprio ai piedi dell’imponente storico impianto idraulico che deriva le acque del Canale Villoresi e del Sistema dei Navigli occidentali, entrato di recente nel Patrimonio Mondiale delle Strutture di Irrigazione (WHIS – World Heritage Irrigation Structure). A fine ottobre 2019 era, infatti, scaduto il contratto con cui era stata affidata sia la gestione delle attività fruitive e didattiche presenti in loco che la programmazione delle visite guidate al sito. Per l'individuazione del nuovo gestore è stata avviata una procedura aperta sul portale SINTEL. Tutte le informazioni inerenti la concessione, le modalità di partecipazione e aggiudicazione sono contenute nel disciplinare di gara e nei documenti scaricabili dal portale dell’Ente nella apposita sezione GARE E CONFERENZE DEI SERVIZI (http://www.etvilloresi.it/index.php/gare-e-conferenze-dei-servizi/bandi-...) o dalla piattaforma SINTEL, raggiungibile all’indirizzo https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement.... Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle 12 di martedì 3 marzo. Nel lasso di tempo che sarà necessario per espletare tutte le procedure di individuazione del gestore, sia l’ostello che il bar caffetteria rimarranno chiusi mentre si potrà comunque visitare Panperduto prendendo diretto contatto con le guide autorizzate dall’Ente secondo quanto segnalato in home page, tra gli avvisi (http://www.etvilloresi.it/index.php/2020/01/13/per-visitare-panperduto-c...), sul sito del Consorzio www.etvilloresi.it.