"AAA Cerco lavoro... online"

Il mondo del lavoro è profondamente cambiato negli ultimi decenni. Sono sempre meno coloro che scelgono di trascorrere tutta la loro vita professionale nella medesima azienda e cambiare impiego, se non addirittura mansione, è ormai all’ordine del giorno per tutti noi. In Italia, il canale di reclutamento preferito sembra essere ancora oggi la raccomandazione: secondo una recente indagine di Viking, operatore del settore degli articoli per ufficio, un intervistato su due è stato raccomandato per un lavoro o un colloquio da un amico, mentre il 25% ha sfruttato delle vecchie conoscenze professionali con questo obiettivo. Nonostante ciò, naturalmente il web e i social giocano un ruolo fondamentale nella ricerca di lavoro contemporanea.

LinkedIn: il social network professionale

Se siete alla ricerca di un nuovo impiego o se vi state affacciando per la prima volta al mondo del lavoro, dovete assolutamente creare un profilo LinkedIn. Si tratta di un social network di carattere prettamente professionale, dove mettere in vetrina il proprio cv, consultare annunci di lavoro, candidarsi a posizioni aperte e creare un network di conoscenze che siano utili nel campo in cui si lavora, siano esse reali o solo virtuali. L’idea in più per sfruttare appieno le opportunità offerte da questo social network? Contattare direttamente gli autori di un’offerta di lavoro o le figure aziendali-chiave nel processo di reclutamento. A due condizioni: 1) che ci sia una posizione aperta che ci interessa nell’azienda stessa e 2) che il proprio profilo professionale sia perfettamente in linea con le caratteristiche ricercate.

I siti per la ricerca di lavoro: Indeed, InfoJobs, Monster, ecc…

Esistono, poi, tantissimi siti di riferimento per chi cerca lavoro. Indeed, InfoJobs, Monster, solo per citarne alcuni. Essi permettono di ricercare posizioni lavorative per parola chiave, per settore e per luogo. Soffermiamoci su Indeed: è un motore di ricerca che aggrega annunci di lavoro “pescati” su diverse piattaforme e siti internet online. Propone, inoltre, annunci sponsorizzati direttamente dalle aziende e recensioni delle aziende stesse scritte dai loro dipendenti. Permette di caricare online un cv predefinito con cui candidarsi direttamente dallo smartphone.

Occhio alla privacy e ai dati sensibili

La ricerca di lavoro è per molti un momento delicato e a volte drammatico. Ma c’è chi non rinuncia a lucrare e truffare gli utenti online anche in questo frangente. Ricordatevi che un curriculum contiene moltissimi dati sensibili - luogo e data di nascita, indirizzo, stato civile, indirizzo e-mail e numero di telefono, spesso cellulare. Dati che fanno gola ai malintenzionati, sensibili al punto da richiedere un’espressa autorizzazione al loro trattamento (ricordatevi di inserire nel cv l’autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR). Occorre allora difendersi dagli annunci di lavoro falsi. Come? Diffidate dagli annunci in cui l’azienda sceglie di rimanere anonima e anche nei casi in cui l’azienda sia indicata, verificatene l’esistenza online o addirittura sul sito del Registro delle Imprese. Qualora siano presenti link esterni, verificatene la url e verificate anche il dominio di eventuali indirizzi e-mail indicati a riferimento dell’annuncio.