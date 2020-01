Per combattere l’influenza, che è ormai al picco stagionale, arriva il primo 'Vitamina Day' con appuntamenti speciali nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica.

Per combattere l’influenza, che è ormai al picco stagionale, arriva il primo 'Vitamina Day' con appuntamenti speciali nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica in Lombardia, a cominciare dal farmers’ market di Porta Romana a Milano, dove sarà possibile scoprire i rimedi naturali contro raffreddore, mal di gola, tosse e febbre che hanno costretto a letto moltissimi lombardi. "In particolare – spiega Coldiretti regionale – al mercato agricolo di via Friuli 10/A a Milano domani, sabato 25 gennaio dalle 9.30, l’esposizione delle diverse varietà di frutta e verdura di stagione ricche di vitamina C sarà accompagnata dalla preparazione di centrifughe e spremute. Inoltre, un medico nutrizionista darà ai consumatori consigli utili per combattere i malanni di stagione partendo dalla tavola". Esposizioni e degustazioni si terranno domani (25 gennaio) anche in altri mercati di Campagna Amica della nostra regione: dalle 7.30 alle 12.30 in piazza del Carmine a Pavia; dalle 9 alle 12 al mercato di San Zeno a Brescia e al mercato del Lungorio a Mantova; dalle 10 alle 12 al mercato agricolo coperto di Sondrio. "Infine, martedì 28 gennaio – conclude la Coldiretti regionale - dalle 9 alle 12 al Consorzio Agrario di Cremona un cuoco contadino proporrà una degustazione di velluta di verdure anti influenza e di dolci a base di kiwi".