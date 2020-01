In partenza a Marcallo con Casone un importante progetto legato all’associazionismo e alla promozione della salute. Corso di primo soccorso e rianimazione.

In partenza a Marcallo con Casone un importante progetto legato all’associazionismo e alla promozione della salute. L’Associazione Italiana Soccorritori (sezione di Magenta) e il gruppo Avis cittadino proporranno, infatti, dal 20 febbraio, un corso di primo soccorso articolato in sedici lezioni bisettimanali che si terrà nelle serate di martedì e giovedì presso la sala polifunzionale ‘C. Cattaneo’. L’iniziativa si dividerà in una parte teorica (con lezioni tenute da personale medico) ed una pratica. Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi alla sede A.I.S. di Magenta o contattare i numeri 348/6065429 e 347/2393003 o scrivere a aismagenta [at] gmail [dot] com.