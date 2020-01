La 'Tre Valli' tra le migliori

Secondo il sito web procylingstats.com è la 17^ corsa ciclistica più importante al mondo: di gran lunga la migliore tra quelle categorizzate come '1.HC'. Un grande risultato.

Non si tratta di un riconoscimento ufficiale, ma è comunque un eccellente modo per iniziare il 2020, l’anno del centenario con tante iniziative in programma per la Società Ciclistica Alfredo Binda. Il sito web procylingstats.com, vera 'bibbia' di riferimento per milioni di appassionati vista la completezza di informazioni su gare e atleti, pubblica, infatti, una graduatoria di importanza delle varie competizioni ciclistiche attribuendo a ciascuna un punteggio, che si basa a sua volta sui punti portati in dote dagli atleti al via di ogni singolo evento. Secondo questa graduatoria, la 'Tre Valli Varesine' risulta la 17^ corsa più importante al mondo: di gran lunga la migliore tra quelle categorizzate come '1.HC', però in una posizione più prestigiosa anche di moltissime manifestazioni che rientrano nel World Tour; basti pensare, del resto, che della massima serie del ciclismo professionistico fanno parte 36 diverse prove tra quelle a tappe e quelle di un singolo giorno. Oltretutto, la corsa varesina fa registrare un balzo di ben dodici posizioni rispetto alla 29esima piazza occupata nel ranking di fine 2018. Senza farsi prendere da facili entusiasmi, Renzo Oldani, presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda vede comunque questa notizia come "Un bellissimo riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra organizzazione e dai nostri volontari. Ci sono corse con budget cinque volte più grandi del nostroche in questa classifica ci restano alle spalle: ciò significa che la qualità del nostro impegno è apprezzata tantissimo da atleti e addetti ai lavori. Ci rende orgogliosi – conclude Oldani – poter annunciare che siamo stati di recente a Roma, a Saxa Rubra, e abbiamo firmato un contratto direttamente con Rai che produrrà e trasmetterà la nostra 'Tre Valli Varesine' non solo per l’edizione numero 100, ma anche per il 2021 e il 2022". In attesa, dunque, di svelare il calendario dei numerosi eventi previsti nel 2020, la Società Ciclistica Alfredo Binda incomincia il nuovo anno nel migliore dei modi.