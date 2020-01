La sfida a Ragno Oscuro

Appuntamento per venerdì 17 gennaio, nel campo in via don Ferrario, a Castelletto di Cuggiono.

Un falò davvero per tutti, come invita Terra di Fantasia in collaborazione con il Comitato Parrocchiale di Castelletto, da anni 0 fino... ad almeno 111! Quello di Castelletto di Cuggiono, realizzato in occasione della memoria di Sant'Antonio, si caratterizza sempre per qualcosa di speciale che, ogni anno, dà il tema al momento introduttivo (divertente ma di significato) e anche... all'aspetto vero e proprio della catasta di ramaglie, già predisposte, per venerdì 17 gennaio, nel campo in via don Ferrario. Una gigantesca ragnatela creata con un intreccio di rami di bambù potrebbe intimorire coloro che soffrono di aracnofobia ma non abbiate timore... siamo sicuri che S. Antonio saprà sconfiggere il Ragno Oscuro! Una storia di paura che intratterrà, dalle ore 20.45, bambini ed adulti, davanti al calore e al fascino del bagliore del fuoco nel freddo della sera. Non mancheranno cioccolata calda, vin brulé (porta la tua tazza!) e altre leccornie.