La colonna sonora di 'Bad Boys for Life'

Venerdì 17 gennaio esce 'Bad Boys for Life', la colonna sonora dell’omonimo film con Will Smith e Martin Lawrence (We The Best Music Group / Epic Records), tra i film d’azione più esplosivi del mercato cinematografico e terzo capitolo della saga dei 'Bad Boys' (diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah). Il film uscirà nei cinema italiani dal 20 febbraio, mentre la colonna sonora è già disponibile in pre-order al link https://VA.lnk.to/bbfl. L’intera soundtrack è stata prodotta da Dj Khaled, artista multiplatino plurinominato ai Grammy® Awards, super-produttore, imprenditore nel settore musicale e influencer, fortemente voluto da Sony Picture Entertainment per creare una colonna sonora all’altezza delle azioni sul grande schermo. DJ Khaled, anche C.EO e capo dell’etichetta 'We The Best Music Group', ha, infatti, scelto alcuni tra gli artisti più forti del panorama hip-hop, pop, reggae e Latino, per creare una playlist di successi. "Sono davvero onorato che questa soundtrack sarà la prima uscita dell’anno per la mia etichetta 'We The Best Music Group' – dichiara Dj Khaled – E ne seguiranno molte altre in questo 2020". L’album include due delle hit del momento: 'Ritmo (Bad Boys For Life)' Black Eyed Peas e J Balvin e 'Muevelo' di Nicky Jam e Daddy Yankee, che hanno conquistato il vertice delle classifiche mondiali. La prima vanta ben 280 milioni di stream totali e oltre 410 milioni di visualizzazioni mentre la seconda, pubblicata giovedì scorso, conta già 30 milioni di views su YouTube in pochi giorni. La colonna sonora racchiude, inoltre, brani inediti di artisti del calibro di Jaden Smith, Pitbull, Meek Mill, City Girls, Rick Ross, Rich The Kid, Buju Banton, e molti altri. Il trailer del film 'Bad Boys for Life' è disponibile al link www.youtube.com/watch?v=snhH1TPuHCQ. Il film, con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, sarà al cinema dal 20 febbraio. A più di vent’anni dall’uscita dell’iconico 'Bad Boys', insomma, Will Smith e Martin Lawrence di nuovo insieme nel nuovo trailer dell’atteso terzo capitolo della saga. I due attori tornano ad interpretare i ruoli di Mike Lowrey e Marcus Burnett e nel cast anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam, Joe Pantoliano.