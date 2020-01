La famiglia Scarpati e un presepe da premio

Una passione... di famiglia! E il loro lavoro si è aggiudicato il 2° premio per la categoria 'famiglie' al Concorso Presepi indetto dalla FOM.

Una vera passione che, ogni anno, coinvolge tutta la famiglia Scarpati di Inveruno nella realizzazione del presepe. Sabina Garanzini ci descrive così l'emozione del marito Gaetano, che più di tutti ha a cuore questa tradizione bella e significativa, riuscendo a coinvolgere i figli Matteo, 11 anni, e Samuele, 16 anni: “Per realizzare il presepe (che si è aggiudicato il 2° premio per la categoria 'famiglie' al Concorso Presepi indetto dalla FOM, giunto alla 67° edizione per la Città di Milano e alla 32° per la Diocesi di Milano, ndr) abbiamo utilizzato diversi materiali: legno, rami di pino e altri materiali di recupero raccolti con i ragazzi nel periodo che precede la composizione del presepe, e poi pietre un po' particolari per ricreare le strade e l'ambientazione giusta. Le statuine sono quelle del nonno di mio marito, di origini campane, anche lui un grande appassionato nella costruzione di presepi, che ha tramandato a tutti questo amore e impegno nel “fare il presepe”! Il presepe viene completato nei giorni dell'Immacolata, come da tradizione, ma già nei giorni precedenti si inizia l'allestimento del grande presepe in soggiorno”. Tanta soddisfazione ed emozione (quando si è appreso di essere tra i premiati e domenica 12 gennaio alla premiazione a Milano) per questo riconoscimento, a livello diocesano, che premia e valorizza un lavoro che viene portato avanti, di generazione in generazione, con il cuore.