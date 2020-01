Il presepio 'ponte fra tradizione e Vangelo', in mostra a Novedrate

La mostra, che merita veramente una visita, rimarrà aperta fino al 19 gennaio nei seguenti orari: feriali su appuntamento, prefestivi 15-18, festivi 10-12 e 14.30-19 .

È così bello il tempo dell'attesa del Natale, con la tradizionale preparazione del presepe e la ricerca di piccoli pensieri da donare per gli amici più cari... e così malinconica, a volte, la conclusione delle feste, quando con la ripresa delle attività torna la quotidianità e arriva il momento in cui diventa necessario smontare il presepe e ritirare statuine ed addobbi vari, fino all'anno successivo. Ma se ancora per un poco volete prolungare l'atmosfera natalizia, cosa c'è di meglio se non visitare una mostra di presepi, piccole opere d'arte che celano ore di impegno e creatività nella cura minuziosa dei dettagli, permettendoci di riflettere sul vero significato del Natale e al mistero dell'incarnazione? Oltre alle splendide esposizioni organizzate nel nostro territorio ve ne presentiamo una davvero unica, allestita dall'Associazione Italiana Amici del Presepe sezione di Novedrate, in via Cesare Cantù, presso la Cappella dell'Oratorio San Giovanni Bosco di Novedrate (CO). All'ingresso sarete accolti da un grande ponte, a sovrastare tutti i visitatori, che conduce alla grotta della Natività con statue ad altezza naturale, per coinvolgere fisicamente all'interno della rappresentazione e sentirsi parte di essa. La Mostra di Presepi e Diorami, giunta alla 26^ edizione, porta infatti come titolo 'Il presepio ponte fra tradizione e Vangelo'. Le opere esposte, circa 40, provengono da tutta Italia: Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia... Ogni diorama si ispira al tema proposto, con scene allestite tra ponti e passerelle e ambientazioni particolari, come l'evento storico della tregua della notte di Natale della Prima Guerra Mondiale al fronte fra soldati italiani e austriaci, una Vigilia di Natale del 1940 ma anche una Natività in chiave moderna nella metropolitana di Milano... Ammirando con stupore e meraviglia i diorami ed i presepi esposti, come un atto di fede, nasce l'invito a ricordare il desiderio di Dio di farsi vicino ad ognuno: il Verbo si fece carne per intercettare le strade dell'umanità.

La mostra, che merita veramente una visita, rimarrà aperta fino al 19 gennaio nei seguenti orari: feriali su appuntamento, prefestivi 15-18, festivi 10-12 e 14.30-19 (il 19 gennaio chiusura anticipata alle 18.30). Per informazioni o appuntamenti: 3356900177, 3332731984 oppure tel. 031791441, info [at] amicidelpresepio [dot] it www.amicidelpresepio.it