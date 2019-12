Comunicazioni antitruffe

Nel bilancio della Regione Lombardia sono previsti 300.000 euro l'anno, per il 2020 e 2021, da destinare ai Comuni per campagne di comunicazione contro le truffe agli anziani.

Nel bilancio della Regione Lombardia sono previsti 300.000 euro l'anno, per il 2020 e 2021, da destinare ai Comuni per campagne di comunicazione contro le truffe agli anziani. Tra le varie iniziative, sarà realizzato uno spot televisivo e verranno distribuiti opuscoli informativi. SPOT E OPUSCOLI PER CONTRASTO TRUFFE - "Abbiamo, infatti, commissionato, secondo le procedure previste - ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato - la realizzazione di uno spot televisivo che invita la popolazione anziana a denunciare al numero unico 112 le truffe o i tentativi di truffe subiti. Sarà, inoltre, diffuso materiale informativo nei luoghi frequentati dalla popolazione anziana. Spot ed opuscoli saranno diffusi nel periodo della festa dei nonni prevista per il mese di ottobre". "Ho più volte sottolineato - ha aggiunto l'assessore regionale alla Sicurezza - che queste truffe sono aumentare sino a diventate vere e proprie emergenza sociali. Negli ultimi mesi le Forze dell'ordine in Lombardia hanno sgominato organizzazioni ben strutturate".