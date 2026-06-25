Latte, accordo sul prezzo: "Un passo importante per dare stabilità agli allevamenti"

Coldiretti commenta positivamente l’intesa raggiunta al Ministero: prezzi definiti per sei mesi e attenzione alla trasparenza dei controlli.

Un passo importante per garantire maggiore stabilità agli allevamenti italiani in una fase particolarmente delicata per tutto il comparto lattiero-caseario. Coldiretti commenta così l’accordo raggiunto sul prezzo del latte al termine del tavolo convocato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, al quale ha partecipato anche il presidente nazionale Ettore Prandini.

L’intesa definisce il prezzo base per il latte del Nord Italia, introducendo sistemi differenziati e un meccanismo di equa correlazione per il Grana Padano, che sarà applicato a fine anno. Per i prossimi sei mesi è previsto un percorso graduale: 48 centesimi per i mesi di luglio e agosto, 49 centesimi a settembre e ottobre, fino ad arrivare a 50 centesimi nei mesi di novembre e dicembre.

Un accordo che, secondo Coldiretti, rappresenta una risposta concreta alle difficoltà vissute dagli allevatori, anche a causa dell’aumento della produzione di latte registrato a livello europeo e delle tensioni che questo può generare sul mercato.

In base all’intesa, verrà corrisposto il 100% del prezzo ai produttori che rispetteranno i quantitativi prodotti nel 2025, anno record per i volumi del settore. L’eventuale produzione eccedente rispetto a quella soglia sarà invece oggetto di trattativa diretta tra il singolo produttore e l’industria acquirente, al di fuori dei parametri stabiliti dall’accordo.

Particolare attenzione sarà riservata anche al tema della trasparenza, con controlli affidati a enti terzi. L’obiettivo è verificare in modo corretto il dato produttivo 2026 rispetto al 2025, evitando possibili distorsioni del mercato e fotografando con precisione le quantità realmente prodotte.

'Ci siamo impegnati per garantire stabilità agli allevatori per i prossimi sei mesi e per contrastare le speculazioni sul prezzo del latte, mettendo garanzie e paletti', conclude Coldiretti.

Un’intesa che non risolve tutte le criticità del settore, ma che rappresenta un segnale importante per dare certezze alle aziende agricole, tutelare il lavoro degli allevatori e sostenere una filiera strategica per l’agroalimentare italiano.

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