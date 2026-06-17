Per tre giorni si è tornati al 1859

Dalla rievocazione della Battaglia del 3 Giugno agli appuntamenti tra Turbigo, Castano Primo, Robecchetto e Galliate: un territorio unito nel ricordo del Risorgimento.

Avvenimenti, personaggi e luoghi che hanno segnato la storia del nostro territorio. Per tre giorni Turbigo e la Valle del Ticino sono tornati indietro nel tempo, fino al lontano 1859, con l’ormai tradizionale appuntamento promosso dall’Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859.

Un lungo fine settimana capace di coinvolgere e appassionare, tra momenti commemorativi, iniziative culturali, musica, arte e rievocazioni, per riscoprire da vicino una pagina importante del Risorgimento e dei fatti che interessarono anche i nostri paesi.

Turbigo è stata protagonista in più occasioni. Domenica pomeriggio, in via Del Gabbone, si è svolto il momento di ricordo dedicato al capitano Vanéechout; in serata, invece, piazza Madonna della Luna ha ospitato il concerto della Fanfara “Aurelio Rubino” di Legnano. Lunedì, poi, nella splendida cornice di Palazzo De Cristoforis – Villa Gray, spazio al grande spettacolo “Verdi legge Verdi”, portato in scena dall’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory, accompagnato al pianoforte da Asako Watanabe e dalla soprano Elisa Maffi. Una serata intensa, capace di regalare emozioni e di unire arte, musica e memoria.

Ma il programma ha saputo coinvolgere anche altri Comuni del territorio, confermando il valore sempre più ampio di questa iniziativa. Sabato mattina, a Galliate, si sono svolti Expo Risorgimento e la mostra dei quadri del pittore di battaglie Mario Emilio Ferrari; in serata, a Castano Primo, il suggestivo “Ballo Risorgimentale”. Domenica pomeriggio, invece, a Robecchetto con Induno, l’inaugurazione del quadro della sesta tappa dell’itinerario Napoleonico nella Valle del Ticino e la rievocazione vera e propria della Battaglia del 3 Giugno 1859.

Un insieme di appuntamenti che ha saputo parlare a pubblici diversi, dai più appassionati di storia alle famiglie, dai cittadini del territorio ai visitatori arrivati per conoscere meglio le radici di questi luoghi.

Un ringraziamento particolare va a Daniele Solivardi e all’Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859 per l’organizzazione e per il grande lavoro portato avanti con passione e competenza. ‘Il nostro impegno è quello di tramandare questi avvenimenti e farli conoscere sempre di più alle generazioni di oggi e a quelle future’, è lo spirito che anima da sempre l’associazione.

Un lavoro che continua a crescere, ampliando i propri spazi, coinvolgendo più Comuni e creando rete attorno alla storia, alla cultura e all’identità della Valle del Ticino. Perché ricordare il passato non significa soltanto custodire la memoria, ma anche valorizzare il presente e far conoscere, anche oltre i nostri confini, le bellezze naturalistiche, storiche e culturali del nostro territorio.

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