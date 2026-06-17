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Luino, la stazione internazionale si racconta: visita guidata e viaggio in treno a vapore

Domenica 21 giugno il Gruppo FAI Valcuvia, Luino e Verbano Orientale propone una giornata tra storia, memoria ferroviaria e paesaggi senza tempo, con il tour fino a Locarno.
Eventi - Treno a vapore a Luino

Una giornata per salire idealmente e concretamente a bordo della storia. Domenica 21 giugno, il Gruppo FAI Valcuvia, Luino e Verbano Orientale, in collaborazione con l’Associazione Verbano Express, propone una visita guidata alla stazione internazionale di Luino e un suggestivo tour in treno a vapore da Luino a Locarno e ritorno.

L’iniziativa sarà l’occasione per riscoprire il valore di uno snodo ferroviario che, fin dalla sua inaugurazione nel 1882, ha avuto un ruolo fondamentale nei collegamenti tra Italia e Svizzera. La stazione di Luino, con il suo stile architettonico eclettico, capace di unire elementi classici e liberty, racconta ancora oggi il prestigio di un’infrastruttura strategica per il commercio, la mobilità transfrontaliera e la vita quotidiana di intere generazioni.

Ma la stazione non è soltanto un luogo di passaggio. È stata, e continua a essere, spazio di incontri, partenze, ritorni, speranze e addii. Tra i suoi binari sono transitati personaggi illustri, lavoratori, viaggiatori e famiglie, lasciando tracce di memoria che i volontari FAI accompagneranno il pubblico a riscoprire attraverso racconti, curiosità e approfondimenti.

Nella stessa giornata, il viaggio in treno a vapore offrirà un’esperienza dal fascino particolare: un percorso lento e suggestivo tra paesaggi lacustri e scorci campestri, per rivivere l’atmosfera di un’epoca che ha segnato profondamente il territorio di frontiera.

‘Sarà un’occasione per guardare alla stazione di Luino non solo come infrastruttura, ma come patrimonio di memoria, cultura e identità’, sottolineano gli organizzatori.

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Verbano Express e di RFI. Tutti i dettagli e la prenotazione del proprio turno di visita sono disponibili sul sito del FAI, alla pagina dedicata all’iniziativa “Il treno del FAI e la stazione internazionale di Luino”.

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