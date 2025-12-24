Viene nel mondo la luce vera

Una riflessione sul senso profondo del Natale che ci interroga e ci invita alla Luce.

Ogni uomo, ogni donna, ogni cucciolo d’uomo e ogni anziano è illuminato; nessuno escluso! Nessuna vita, buona o meno buona è senza un pizzico di quella luce che le tenebre non hanno vinto e che non vinceranno mai. Nemmeno le tenebre della storia, fatta di piccole e grandi guerre che si presentano soprattutto oggi sullo scenario del nostro mondo, potranno vincere la luce vera. E la luce vera illumina anche i nostri cuori, poveri e talvolta miseri, che spesso cadono nella tentazione di pensare che, se non saranno un poco migliori, Gesù non potrà nascere! Ancora una volta Lui, luce del mondo, piccolo e fragile bimbo, viene a sorprenderci per il suo ostinato desiderio di fare della nostra vita, così come è, la sua umile mangiatoia. Il piccolo Gesù vuole proprio nascere lì, in quello spazio più buio che ci abita e che vorremmo rifiutare. Insieme possiamo allora dire: sia ancora Natale, un Natale colmo di Lui, luce vera, quella che illumina ogni uomo!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!