In ospedale per la vaccinazione

Arrivano un po' alla volta: c'è chi è accompagnato dal figlio o dalla figlia, chi da un nipote oppure da un parente e chi, invece, dai volontari di qualche associazione di assistenza. L'appuntamento è al centro prelievi dell'ospedale di Cuggiono (una realtà in più che si va ad aggiungere a quelle di Magenta , Legnano ed Abbiategrasso) e qui, il tempo di espletare le pratiche necessarie, ed ecco che si può procedere alla somministrazione. Prima dose del vaccino anti-Covid agli over 80... fatta. "E' andata benissimo - racconta una signora - Dieci minuti di attesa circa e avevamo finito. Finalmente le vaccinazioni; erano attese da tanto e, ora, ci siamo". "A posto - ribadisce un signore con il papà - Tra tre settimane torneremo per il richiamo, ma intanto è un primo significativo passo". "Molto professionali, gentili e presenti in ogni momento - continuano altre due pensionate - Avere un centro vaccinale a Cuggiono è fondamentale per il nostro territorio e non solo". Tutti concordi, insomma, nel sottolineare l'efficienza del personale e l'importanza di un simile servizio da noi. "Semplice anche la compilazione del modulo - afferma un cittadino - E, comunque, qualora ci fossero state delle difficoltà, erano pronti ad aiutarti. Una struttura che serviva e che è utile, non soltanto per la zona, ma pure per l'area attorno. Noi, ad esempio, veniamo da Bareggio e, quindi, è perfetto". "Una buona organizzazione e, al tempo stesso, comodo da raggiungere anche per chi arriva da fuori - sottolinea un signore - Nel nostro caso, che siamo di Milano, è stato semplice da trovare". "Bravi tutti - conclude un anziano - Ti seguono e ti stanno vicino".

