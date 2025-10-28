Nuovo assessore Massari

Presentata il nuovo assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia. Figlia del celebre chef ha sempre lavorato nel mondo imprenditoriale.

Debora Massari, bresciana, laureata in Scienze e Tecnologie alimentari, è il nuovo assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia. Imprenditrice dinamica con una comprovata esperienza nella creazione e gestione di startup innovative e con un forte background in marketing e sviluppo del business, ha contribuito in maniera forte e determinate all’affermazione dell’impresa di famiglia. Appassionata di sport, con una particolare predilezione per il tennis, è impegnata anche in attività di volontariato e di charity.

Il nuovo assessore è stato presentato a Palazzo Lombardia in una conferenza stampa cui hanno preso parte il presidente Attilio Fontana e l’assessore regionale Romano La Russa, capo delegazione in Giunta di Fratelli d’Italia. “Nel rivolgerle il più cordiale benvenuto – ha detto il governatore – le auguro buon lavoro. La sfida che si appresta a intraprendere non solo è importante, ma avvincente. Dal turismo alla moda, passando per il marketing territoriale “sono tutte materie fondamentali per affermare ulteriormente la centralità della Lombardia a livello nazionale e internazionale” ha concluso il presidente.

“Sono innanzitutto onorata ed emozionata di entrare a far parte di questa squadra” ha esordito l’assessore Massari, nel ringraziare il presidente Fontana e Barbara Mazzali che l’ha preceduta in questo ruolo. “Onorata ed emozionata – ha proseguito - ma anche orgogliosa e motivata. Alla base del mio impegno ci sarà un dialogo costante con chi vive il territorio coltivando progetti ed elaborando idee. Tutto ciò avverrà con grande senso istituzionale nel rispetto dei cittadini lombardi”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!