"Orientarsi al supermercato”

Imparare a fare la spesa in modo più consapevole, leggendo con attenzione ciò che riportano le etichette dei prodotti alimentari. È questo l’obiettivo del corso “Cosa dicono le etichette alimentari”, organizzato dalla Biblioteca di Inveruno nell’ambito del progetto Corsi nel Cassetto, in collaborazione con la Fondazione per Leggere.

Il percorso, composto da cinque incontri settimanali, si terrà ogni mercoledì dalle 20.30 alle 22.30, nelle date 22 e 29 ottobre, 5, 12 e 19 novembre, presso la biblioteca comunale.

A guidare i partecipanti sarà Marina Lanticina, biologa nutrizionista e specialista in scienza dell’alimentazione, che accompagnerà i corsisti in un vero e proprio viaggio nel mondo dell’etichettatura alimentare: dalla lettura degli ingredienti all’interpretazione dei valori nutrizionali, dalle diciture di legge alle strategie di marketing utilizzate dai produttori.

«L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è fornire strumenti pratici per compiere scelte alimentari più consapevoli e in linea con le proprie esigenze di salute, imparando a “difendersi” da informazioni poco chiare o fuorvianti».

Il costo del corso è di 75 euro e le iscrizioni sono aperte fino al 18 ottobre sul sito www.corsinelcassetto.net

oppure telefonando al numero 02 9788121.

