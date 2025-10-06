La sfilata di moda organizzata dal Distretto del Commercio Malpensa-Nord-Ticino si è confermata un momento di forte aggregazione per il territorio.

Grande partecipazione e entusiasmo alla discoteca Il Picasso di Vergiate per “La forza veste il sorriso”, la sfilata di moda organizzata dal Distretto del Commercio Malpensa-Nord-Ticino nella serata di domenica 5 ottobre. L’evento, ormai appuntamento tradizionale del calendario distrettuale, ha registrato il tutto esaurito, confermandosi un momento di forte aggregazione per il territorio.

La serata è iniziata alle 18.30 con un aperitivo offerto agli intervenuti, seguito dall’esibizione live dei Night Train, che con il loro repertorio swing, jazz e vintage hanno creato un’atmosfera elegante e accogliente per accogliere il pubblico.

La sfilata è stata presentata da Susy Milani, che in apertura, insieme al neopresidente del Distretto, Francesco Calò, ha voluto ricordare con emozione la figura di Edoardo Favaron, compianto presidente e fondatore del Distretto, riconosciuto da tutti come il “papà” di questa realtà territoriale.

Protagoniste assolute della passerella non sono state soltanto le collezioni e gli accessori messi a disposizione dalle numerose attività commerciali dei nove Comuni aderenti al Distretto, ma soprattutto le donne dell’associazione Le 0048 – Donne unite contro il cancro, che hanno sfilato con grande partecipazione e forza, portando un messaggio profondo di coraggio e condivisione.

Durante la serata è stato dedicato anche un momento speciale allo yoga della risata, guidato da Nadia, che ha coinvolto il pubblico in un’esperienza positiva e partecipativa.

Un ringraziamento particolare è rivolto ad Annalisa Zanchin, padrona di casa e punto di riferimento organizzativo dell’evento, che con il supporto dei referenti dei Comuni del Distretto ha reso possibile la piena riuscita della manifestazione.

“Questa sfilata rappresenta non solo un momento di valorizzazione del commercio locale, ma anche un’occasione per unire comunità, creatività e solidarietà – ha dichiarato il presidente Francesco Calò –. È la testimonianza concreta della forza del nostro territorio quando lavora insieme”.

L’appuntamento con la sfilata del Distretto Malpensa-Nord-Ticino si conferma così un evento atteso e sentito, capace di coniugare moda, musica e impegno sociale, mantenendo vivo lo spirito di collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini.

